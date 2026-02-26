Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 432 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 432 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 432 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 432 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.


        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 432 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

