        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Devlet Tiyatrosu "Karacaoğlan" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Karacaoğlan" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Sivas Devlet Tiyatrosu "Karacaoğlan" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Karacaoğlan" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

        Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği oyunda, Karacaoğlan'ın ağa kızı Sanem'e olan sevdası ve onunla yaşadığı kaçış öyküsü anlatılıyor.

        Karacaoğlan'ın diliyle anlatılan aşk hikayesinin yanında Anadolu coğrafyasının yediverenlerinden biri olan Türkmenliğin gelişim sürecinin görsellikle sahneye konulduğu oyun, bugün ve yarın saat 20.30'da, 28 Şubat Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.

        Biletler "www.biletinial.com" internet sitesi, "Sanat Cepte" uygulaması ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

