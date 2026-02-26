Sivas'ta iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Azerbaycan uyruklu Elmaddin Gurbanov'un (41) kullandığı 01 AG 477 plakalı tır ile D.K. (23) yönetimindeki 06 BBD 21 plakalı tır, Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Gurbanov olay yerinde hayatını kaybetti, D.K. ve yanında bulunan Ö.K. ise (49) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.















