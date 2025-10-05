Habertürk
        Sivasspor-Serikspor maçının ardından

        Sivasspor-Serikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında ağırladığı Serikspor ile golsüz berabere kalan Özbelsan Sivassppor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın hakemi İlker Yasin Avcı'yı eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:06 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:06
        Sivasspor-Serikspor maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında ağırladığı Serikspor ile golsüz berabere kalan Özbelsan Sivassppor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın hakemi İlker Yasin Avcı'yı eleştirdi.

        Korkmaz, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Mutlak 3 puan parolasıyla çıktığımız bir maçtı ve bütün planları ona göre yaptık. Maça coşkulu başladık, sahadaki niyetleri ve davranışları incelememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Rakiplerinin kendi yarı sahasında disiplinli ve katı savunma yapan bir takım olduğunu aktaran Korkmaz, "Rakibimizin pozisyon vermeden ve kontradan kazandığı maçlar var. Bu anlamda aslında tehlikeli bir takım, oynarken çok az risk alıyorlar. Bunu da bildiğimiz için bazı hücum setlerine ve duran toplara çalışmıştık. Maçın genelinde oynamak isteyen, üretmek isteyen bir Sivasspor vardı." diye konuştu.

        Oyunun rakip takım tarafından sakatlık gerekçesiyle sürekli durdurulduğunu savunan Korkmaz, bunun taktiksel bir strateji olduğunu ifade etti.

        - "Üzerimizde hakem camiasıyla alakalı sıkıntılı bir süreç var"

        Karşılaşmanın hakeminin iyi niyetli olmadığını ileri süren Osman Zeki Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Sivasspor üzerinde hakem camiasıyla alakalı sıkıntılı bir süreç var. Bu büyük camia bunu görmezden gelemez. Bir üst ligden düştük, kendi iç sorunlarımız var, hemen bir üst lige dönmek istiyoruz. Lütfen bu arzumuz, coşkumuz, maç kazanma isteğimiz gerçekleri görmemizin önüne geçmesin. Sivasspor'a karşı bir şeyler var, bugün sahada bu net bir şekilde karşımızdaydı. Kendi oyuncumuza bağırırken, hakem eli cebine atarak tehditkar vücut diliyle yanıma geldi. Bu da bugünkü hakemin niyetini ortaya koyuyor aslında."

        Korkmaz, oyun istikrarını sürdürerek gelecek haftalarda daha iyi olabilceklerini belirterek, taraftarlardan sabır ve zaman istedi.

        Tribünlerin tepkisiyle ilgili de konuşan Korkmaz, "Burada işimin başındayım, kimse kendini gereksiz yere yormasın." ifadesini kullandı.

        - Serikspor cephesi

        Serikspor Teknik Direktörü Sergey Yuran ise güzel bir maç oynandığını söyledi.

        İki takımın da maçı kazanmak için oynadığını belirten Yuran, "İyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı olarak iyi oynadık, büyük bir kazanç oldu. Oyuncularımdan ve oynanan oyundan memnunum." dedi.

        Yuran, kendi futbollarını sahaya yansıttıklarını dile getirerek, "En önemlisi buradan alınan puandı. Milli maçlar nedeniyle araya giriyoruz, oyuncularımız dinlenip tekrar lige döneceğiz." diye konuştu.

