Akıncılar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesine otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
N.Ş. (74) yönetimindeki 58 SG 860 plakalı otomobil, Yukarı Sarıca köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki D.Ş. (69) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
