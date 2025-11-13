Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:04
        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

        Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

