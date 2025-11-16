Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 16.11.2025 - 13:37 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:37
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

        Sivasspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

