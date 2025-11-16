Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 46 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 12:56 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:56
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 46 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Öte yandan il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

