Tütün kullanımı akciğer kanseri riskini artırıyor

Sivas Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Altun Arslantaş, tütün kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığını belirtti.

Arslantaş, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, akciğer kanserinin kansere bağlı ölümler arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Tütün kullanımının akciğer kanserine bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu olduğunu belirten Arslantaş, şunları kaydetti:

"Sadece sigara değil, puro, pipo ve elektronik sigara gibi yeni nesil ürünler de ciddi risk taşımaktadır. Çevresel etkenler, genetik faktörler ve bazı akciğer hastalıkları da riski artırıyor. Uzun süren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı ve kanlı balgam gibi şikayetler hafife alınmamalıdır. Bu belirtiler erken tanı için bir fırsattır. Erken tanı konulan hastalarda sağ kalma oranı yüzde 70'e kadar çıkabiliyor. Akciğer kanserinde her geçen gün önemlidir. Bu nedenle risk altındaki bireylerin düzenli kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşır."