        Tütün kullanımı akciğer kanseri riskini artırıyor

        Tütün kullanımı akciğer kanseri riskini artırıyor

        Sivas Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Altun Arslantaş, tütün kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığını belirtti.

        Giriş: 17.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:27
        Tütün kullanımı akciğer kanseri riskini artırıyor
        Sivas Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Altun Arslantaş, tütün kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığını belirtti.

        Arslantaş, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, akciğer kanserinin kansere bağlı ölümler arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

        Tütün kullanımının akciğer kanserine bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu olduğunu belirten Arslantaş, şunları kaydetti:

        "Sadece sigara değil, puro, pipo ve elektronik sigara gibi yeni nesil ürünler de ciddi risk taşımaktadır. Çevresel etkenler, genetik faktörler ve bazı akciğer hastalıkları da riski artırıyor. Uzun süren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı ve kanlı balgam gibi şikayetler hafife alınmamalıdır. Bu belirtiler erken tanı için bir fırsattır. Erken tanı konulan hastalarda sağ kalma oranı yüzde 70'e kadar çıkabiliyor. Akciğer kanserinde her geçen gün önemlidir. Bu nedenle risk altındaki bireylerin düzenli kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşır."

        Tanı sürecinin fizik muayene, akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi, bronkoskopi ve biyopsi gibi yöntemleri kapsadığını aktaran Arslantaş, tedavi yaklaşımının her hasta için farklılık gösterdiğini ancak tütünle mücadelenin akciğer kanseriyle savaşta en güçlü silah olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

