Gölova'da çevre yolunda aydınlatma çalışması yapıldı

Sivas'ın Gölova ilçesinde çevre yolunda aydınlatma çalışması gerçekleştirildi.

İlçede 3 bin 400 metre uzunluğundaki çevre yoluna 107 aydınlatma direği dikildi.

Gölova Belediye Başkanı Tevfik Ayan, ilçe genelinde güvenliği artırmayı amaçlayan projenin maliyetinin 28 milyon lira olduğunu söyledi.

Aydınlatma sayesinde çevre yolunda trafik kazası yaşanmadığını da belirten Ayan, "Uzun yıllardır ilçemizin en önemli sorunlarından biri olan çevre yolunun yetersiz aydınlatma problemi bu projeyle tamamen çözüldü. Hem sürücüler hem de yayalar için güvenli bir ulaşım ortamı sağladık." dedi.

Aydınlatma çalışmasının sosyal yaşama da olumlu yansıdığını vurgulayan Ayan, "Aileler artık çocuklarıyla birlikte göl kıyısında çok daha rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirebiliyor. İlçemizin yaşam kalitesini artıran bir adım attık." ifadelerini kullandı.