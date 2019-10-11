Ceviz ağacından düşen çocuk ağır yaralandı Yabancı uyruklu çocuk ambulansa bindirilirken "abi vallahi öldüm ben" diyerek feryat etti

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Sivas’ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yabancı uyruklu çocuğun ayakları ve kolu kırıldı. Çocuk ambulansa bindirildiği esnada “abi vallahi öldüm ben” diyerek feryat etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dedebalı Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki ağaca ceviz toplamak için çıkan 14 yaşındaki yabancı uyruklu A.U. dengesini kaybederek ağaçtan düştü. A.U.'nun bağırması üzerine yakınları olay yerine koştu. Yakınları tarafından eve taşınan yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa bindirildiği esnada “abi vallahi öldüm ben” demesi ise dikkat çekti. Çocuğun iki ayağında ve kolunda kırık olduğu tespit edildi.

SİVAS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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