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Çalımbay’dan Galatasaray’a gözdağı

İHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Galatasaray'ın her şeyini biliyoruz. Neyimiz var, neyimiz yok sahaya dökeceğiz. Oradan istediğimiz şekilde çıkacağız" dedi.

Çalımbay’dan Galatasaray’a gözdağı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Galatasaray’ın her şeyini biliyoruz. Neyimiz var, neyimiz yok sahaya dökeceğiz. Oradan istediğimiz şekilde çıkacağız” dedi.
Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, çift kale maçla idmanını tamamladı.
İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Ryalba ve Furkan Sağman katılmazken, ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye ve izinli olan Hugo Vieira katılmadı.

“Zorlu periyota giriyoruz”
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.
Çalımbay, ligde zorlu bir periyota girdiklerini ifade ederek, “Bugüne kadar 7 tane maç oynadık, hepsinde de çok iyi oynadığımız maçlar oldu. İstemediğimiz şekilde oynadığımız maçlarda oldu ama her şeye rağmen konumumuz gayet iyi. Ama önemli olan bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar zor bir periyota giriyoruz. Bundan önce de çok zordu şimdi de çok zor. Lig bu sene her takım açısından zor geçecek. Bizimde tabi ki Ankaragücü’nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamı büyük olacak bizim için. Şu andaki yerimiz iyi bir yer, kaybetmek istemiyoruz. Onun için oradan puan ya da puanlar ile dönmek istiyoruz” dedi.

“Puan ya da puanlarla döneceğiz”
Galatasaray maçına puan yada puanlar aramak için çıkacaklarını vurgulayan Çalımbay, “Ben takımıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Kesinlikle oradan da çok iyi bir şekilde döneceğiz. Ben buna inanıyorum. Tabii ki Galatasaray’ın kadrosunu biliyoruz, o sahanın atmosferini biliyoruz. Hepsini arkadaşlarımız ile konuştuk. Önemli olan bizim bugünden itibaren başlayacağımız bir haftalık antrenmanlarımızı mükemmel bir şekilde geçirmemiz. Orada da çok güzel bir maç oynayacağımıza ve oradan puan ya da puanlar ile döneceğimize ben yürekten inanıyorum. Çünkü bu güne kadar oynadıkları oyun olsun, futbolcu arkadaşlarımızın göstermiş oldukları performans olsun gayet iyi. Ama tabii ki bu Galatasaray maçı için yetmez. Daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Onun için de bunun farkındayız. Eksik arkadaşlarımızdan Emre ve Barış geldi. Bunlarda bizim için bir avantaj, inşallah oradan da güzel bir sonuçla döneceğiz” ifadesini kullandı.

“Bütün kalbimiz gönlümüz orada”
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı da değerlendiren Çalımbay, “Bütün kalbimiz gönlümüz orada, inşallah iyi bir şekilde döneriz. İstediğimiz şeylerde gerçekleşir. Her şeyimiz ile oradayız şuanda. Yani tabi ki biz işimiz gereği burada bunu yapıyoruz ama her zaman kafamızın hepsi hep orada. Tek düşüncemiz bir tek Mehmetçiğimizin kanı akmasın, bir şey olmasın. Tek korkumuz o, tek üzüntümüz o. İnşallah iyi bir şekilde döneceğiz. Türk milleti için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Neyimiz var, neyimiz yok sahaya dökeceğiz”
Ligde hiçbir zaman maç seçmediklerini söyleyen Çalımbay, “Biz maç ayırmadık, bizim bütün gayemiz oynadığımız bütün maçları kazanmak. Benim antrenörlük hayatıma başladığımdan beri hiçbir zaman değiştirmedim onu. Kim ne ders desin. Ben içeride de dışarıda da galibiyet için oynuyorum. Onun için aynı şekilde gideceğiz. Galatasaray’ın her şeyini biliyoruz. Tabii ki orada alacağımız tedbirler var, ona göre dikkat edeceğimiz şeyler var. Çünkü Galatasaray takımına baktığınız zaman hakikaten belki de yabancısını en fazla kullanan takım. Bazen 11 kişiyi bile yabancı çıkarabiliyorlar. Onun için oyunculara sahipler. Ama benim takımımda büyük maçlarda iyi oynuyorlar. Gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar. Oradaki tek şey bizim kendimize inanmamız, güvenmemiz. Neyimiz var, neyimiz yok inşallah sahaya dökeceğiz. Oradan istediğimiz şekilde çıkacağız” şeklinde konuştu.

SİVAS

11 Ekim 2019 Cuma

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