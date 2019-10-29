Fren balatası ısınan kamyon yandı

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Sivas’ta seyir halindeki kamyonun ısınan balataları yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, SivasMalatya karayolu Kovalı mevkiinde meydana geldi. Divriği ilçesinden Sivas kent merkezine giden A.E.A. idaresindeki 06 DS 6211 plakalı kamyon, Kovalı mevkiinde fren balatalarının ısınmasından dolayı yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon alev topuna dönmeden yangını kontrol altına aldı. Kamyonda maddi hasar oluşurken, yangında yaralanan olmadı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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