Sivas Belediyespor’da Elazığ mesaisi TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’da ligin 13. haftasında oynanacak olan Birevim Elazığspor maçının hazırlıkları devam ediyor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’da ligin 13. haftasında oynanacak olan Birevim Elazığspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşilbeyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda Sivas Belediyespor’un kalecileri; Hayrullah Mert Akyüz, Sercan Yılmaz ile Abdulkadir Koç kaleci antrenörü Ahmet Uslu nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Takımdan ayrı çalışan kalecilerin antrenmandaki performansları göz doldururken, hırslı halleri de dikkat çekti.

Sivas Belediyespor, Elazığ temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla ardından tamamlayarak yarın karayolu ile Elazığ’a hareket edecek.

Diğer yandan Birevim Elazığspor ile Sivas Belediyespor 17 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Sahasında oynanacak olan müsabaka saat 13.00’da başlayacak.

SİVAS 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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