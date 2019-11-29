Başsavcı'dan Sivasspor'a tebrik ve destek Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Süper Lig'in lideri DG Sivasspor kulübünü ziyaret ederek hem tebrik etti hemde Kaşımpaşa maçı için başarılar diledi

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Süper Lig'in lideri DG Sivasspor kulübünü ziyaret ederek hem tebrik etti hemde Kaşımpaşa maçı için başarılar diledi

Başsavcı Uğurlu, ziyarette Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Uğurlu, Sivasspor’un ligdeki iyi gidişatını değerlendirerek teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti. Uğurlu, ayrıca yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı için Sivasspor’a başarılar diledi.

Günün anısına Otyakmaz ve Çalımbay, Uğurlu’ya kırmızıbeyazlı forma hediye etti.

SİVAS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:56

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