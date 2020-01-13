Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti

"Ben hep hip hop'tım"

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Sivasspor’un yeni transferi Yasin Öztekin, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Yasin Öztekin, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİVAS 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

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