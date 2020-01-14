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Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 4-0

DHA

STAT: Yeni 4 Eylül

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Candaş Elbil (xx)
SİVASSPOR: Samassa (xxxx) Goiano (xxx) (Dk. 46 Barış xx), Appindangoye (xxx) (Dk.55 Cofie xx), Caner (xxx), Ziya (xxx), Emre (xxx) (Dk.46 Uğur xx), Hakan (xxx), Fatih (xx), Erdoğan (xx)Mert Hakan (xxx), Yatabare (xxx)
YENİ MALATYASPOR: Ufuk (x) Özer (x), Hadebe (x), Mustafa (xx), Erkan (xx), Donald (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Acquah x), Bifouma (xx), Robin Yalçın (x) (Dk. 80 Chaaleli), Fofana (xx)(Dk. 46 Guilherme x), Umut Bulut (x)
GOLLER: Dk.22 Dk. 49 Mert Hakan Dk. 28 (P) Emre, Dk. 45 Yatabare (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Erdoğan, Fatih (Sivasspor) Hadebe (Yeni Malatyaspor)Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur için avantaj sağladı.3'üncü dakikada ceza alanında Yatabare'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ufuk, topu kornere çeldi.
17'nci dakikada sağ kanattan hareketlenen Erdoğan, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağı ile plase vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı ile pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu belirlendi ve gol iptal edildi. 
22'nci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Emre ve Mert Hakan paslaşarak kullandı. Mert Hakan'ın ceza alanına gönderdiği top savunmada Robin Yalçın'ın kafasından sekerek filelerle buluştu: 1-0.
25'inci dakikada soldan ceza alanına giren Emre'nin içeriye çevirdiği topa savunmada Özer koluyla müdahale etti. Pozisyon sonrasında VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emre Kılınç topu filelere gönderdi: 2-0.
45'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan kullandı. Ceza alanında çok iyi yükselen Yatabare şık bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
49'uncu dakikada soldan hareketlenen Ziya, ceza alanı önünde uygun durumdaki Mert Hakan'ı gördü. Hakan topu kontrol edip klas bir plase vuruşla topu bir kez daha ağlarla buluşturdu: 4-0.
89'uncu dakikada sağdan hareketlenen Erdoğan'ın pasında Mert Hakan'ın plasesi az farkla auta gitti.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SİVAS

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:45
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  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:59
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