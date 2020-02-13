Uzun zamandır FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan öğretmen H.A. ile eşi E.A. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir çok davada ismi geçen ve uzun zamandır firari olarak aranan örgütün Sivas'taki eğitim kurumunda coğrafya öğretmenliği yapan H.A. ile polislerin ablası olduğu ileri sürülen eşi E.A. İstanbul'da yakalandı. Sivas 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS sistemi ile ifadeleri alınan karıkoca tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.