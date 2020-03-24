Sivas’ta 14 kuralını delen 87 kişiye ceza Sivas’ta yurt dışından gelip 14 gün gözetim altında kalma kuralını ihlal eden 87 kişi para cezasına çarptırıldı

Sivas’ta yurt dışından gelip 14 gün gözetim altında kalma kuralını ihlal eden 87 kişi para cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgisi Sivas Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, “Şehrimiz genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller ve denetlemelerde yurt dışından ülkemize giriş yaparak Sivas’a gelen 135 vatandaşımıza Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmayarak, kendilerini toplumdan izole etmeleri gerektiği tebliğ edilmiştir. Yapılan kontrollerde ise belirttikleri adreslerden izin almadan ayrıldıkları tespit edilen 87 vatandaşımızın her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi ve kurulun kararları gereğince en üst sınırdan idare para cezası kesilmiştir” dendi.

65 yaş üstü 327 vatandaş ikaz edildi

Yapılan açıklamada ayrıca sokağa çıkması kısıtlanmasına rağmen sokağa çıktığı tespit edilen 327 kişinin uyarıldığı, tekrar sokağa çıkmaları halinde cezalandırılacakları belirtilerek şunlar ifade edildi. “İkametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlarımızdan 327 vatandaşımız tespit edilerek ikaz edilmiş olup, yasağı tekrar ihlal eden vatandaşlarımız 1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi ve kurulun kararları gereğince en üst sınırdan cezalandırılacaktır”

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