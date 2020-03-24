Yurt dışından Erasmus öğrenci kafilesi Sivas'a geldi (2)

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ÖĞRENCİLER YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Havalimanında sağlık ve pasaport işlemlerinin ardından öğrenciler yoğun sağlık tedbirleri altında kendileri için hazırlanan otobüslere bindirildi. Öğrenciler buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan 10 bin kişilik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım kampüsüne getirildi. Yurda yerleştirilen öğrenciler 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulduktan sonra, hastalık belirtisi göstermeyenler memleketlerine gönderilecek. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL

2020-03-23 23:53:06



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