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Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu, duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti

İHA

Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu, duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti.

Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu, duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti

Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu, duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti.
Sivas'ta kent merkezi Çayboyu Mahallesinde havaların ısınması ile beraber kendiliğinden yetişen mor çiçekler görsel şölen oluşturuyor. Boş tarlayı adeta mor renge boyayan çiçekleri gören vatandaşlar telefonlarına sarılıyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar çiçeklerin arasına girerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bozkırı adeta renklendiren mor çiçekler havadan da görüntülendi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor
Yusuf Doğan, mor çiçeklerin doğal yetiştiğini belirterek, “Boş bir tarla, daha önce ekilmiş. Şuan boş kaldığı içinde bu güzel çiçekler yetişmişler. Kesinlikle doğal haliyle yetişmiş. Hiçbir şekilde ekilme falan değil.Güzel bir görüntü. Bol bol kartpostallık fotoğraflar çıktı” diye konuştu.

Görenler fotoğraf çektiriyor
Mahalle Muhtar Mustafa Doğan, çiçekleri görenlerin alana girerek fotoğraf çektirdiğini belirterek, “Daha önceden buraya patates sonrasında mısır ekildi. Şuanda çiçek halini almış.Doğal olarak yetişen bir çiçek. Ama çok güzel bir şekil almış. Güzel bir doğa harikası. Arkadaşlar fotoğraf çekiliyor. Vatandaşlar gelip görüyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Her zaman çıkmıyor. Bazı yerlerde de var ama bu kadar değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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