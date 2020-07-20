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Otyakmaz: “Rıza hoca ile devam edeceğiz” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Gelecekte şampiyonluğu kucaklamak istiyoruz”

İHA

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 20 yendikleri Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Otyakmaz, "Rıza hoca ile de tabii ki devam edeceğiz. Görüşme devam ediyor. Olağanüstü şeyler olmadığı sürece Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek" dedi.

Otyakmaz: “Rıza hoca ile devam edeceğiz” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Gelecekte şampiyonluğu kucaklamak istiyoruz”

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 20 yendikleri Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Otyakmaz, “Rıza hoca ile de tabii ki devam edeceğiz. Görüşme devam ediyor. Olağanüstü şeyler olmadığı sürece Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek” dedi.
Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 20 yenen DG Sivasspor’da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonu stadyum çıkışında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.
Otyakmaz, şampiyon olan Medipol Başakşehir’i tebrik ederek, “Hayırlı olsun. Başakşehir’i kutluyorum. Göksel başkanı tebrik ediyoruz. Bir takım gerçekten boşuna şampiyon olmuyor. Erdal bey bana son 4 yılın puan tablosunu gösterdi. Başakşehir yine lider. 4 yıldır azimli bir şekilde şampiyonluğu kovalıyorlardı. Geçen yıl da çok yaklaşmışlardı. Bu sene nasip oldu. Başta Göksel başkan ve bütün camiasını tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir dönem oldu. 6'ncı şampiyon olan takımda geldi. Gönül isterdi ki tabi ki şampiyon biz olalım. İlk yarıyı lider bitirmiştik ama maalesef olmadı. Ama yine Başakşehir'i örnek gösterirsem son 4 yıl da göstermiş oldukları başarıyı biz de gösterirsek, biz de üst sıralara oynayan takım olarak gelecekte şampiyonluğu kucaklamak istiyoruz” dedi.

“İyi bir takım oluşturacağız”
Gelecek sezon Avrupa’da Türkiye'yi iyi temsil etmek için iyi bir kadro kuracaklarını belirten Otyakmaz, “Keşke devre arası bizi ilk yarı bizi lider yapan takımımızı çok fazla bozmayalım. Üzerlerine fazla transferler yapmayalım, diye düşünmüştüm. Kısmen düşündüğümüz gibi oldu ama bazı önemli maçlarda da çok şey umduğumuz ve bizi ilk yarı liderliğe taşıyan arkadaşlarımızdan da gerekli performansı göremedik. Biraz daha onları sıkıştıracak transferler yapmış olsaydık, daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yeni çıkan yabancı oyuncu kuralına göre yeni takımımızı oluşturacağız. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek için iyi bir takım oluşturmaya gayret edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Rıza hoca ile tabi ki devam edeceğiz”
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın gelecek sezonda da takımın başında olacağını söyleyen Otyakmaz, “Rıza Hoca ile de görüşüyoruz. Transfer çalışmalarımız da yavaş yavaş sürüyor. Son maçtan sonra artık tamamıyla bu işe odaklanacağız. Yine geçen sene ki gibi İstanbul'daki bir ofisimizi transfer merkezi olarak hazırlayacağız. Rıza hoca ile de tabi ki devam edeceğiz. Görüşme devam ediyor. Olağanüstü şeyler olmadığı sürece Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek” dedi.
Bir gazetecinin Rıza Çalımbay’ın Göztepe ile görüştüğü yönündeki soruya Otyakmaz, “Ben duymadım. Rıza hocanın bizi bırakıp gideceğini zannetmiyorum” yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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