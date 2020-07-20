Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği maçının ardından


Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son maçı da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini belirterek, "Bu sene Sivasspor'un yaptığı şey şampiyonluk kadar değerlidir. Pandemi süreci olmasa başka şeyler konuşuyor olabilirdik" dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi. 
2-0 sona eren karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı. Çalımbay, "Başakşehir camiasını tebrik ediyorum. Başta Göksel başkan olmak üzere Okan hoca ve bütün futbolcularını tebrik ediyorum şampiyonluklarından dolayı. İnşallah Avrupa'da da çok çok başarılı olurlar. Biz bugünkü maça çıktığımızda mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Yukarıda bitirmek istiyorsak, kazanmamız gerekiyordu, ona göre de oynamamız gerekiyordu. Gayet iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar çok üstün oynadık, çok pozisyona girdik. Belki de bugüne kadar oynayıp da en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Tabii ki bizim için biraz da stresli bir maçtı. 1-0 iken rahat değildik. 2-0 olduktan sonra rahatladık. 3'üncü golü attık yine VAR'dan döndü. Bilmiyorum bu kaçıncı. Ama herkes gerçekten iyi mücadele etti. Tek yaptığımız hata son paslarda dikkatli olabilseydik, çok farklı, güzel bir maç kazanmış olabilirdik ama buna da şükür. Çok iyi bir maç kazandık. Bu sene Sivas'ta son maçımızı oynadık ve galibiyet ile bitirdiğimiz için mutluyuz. Bu 8 maçta baktığınızda deplasmanda hiç yenilmedik. Kendi sahamızda sadece 2 kötü netice aldık. Onun dışında da bütün zorluklara, sakatlıklara rağmen sezon başından bu yana kadar da mükemmel bir istikrar yakalayıp, iyi bir şekilde de buraya kadar geldik. Kalan maçımızı da kazanıp inşallah en iyi yerde de ligi bitirmek istiyoruz" dedi.
"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"
Önümüzdeki sezon takımda devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, yönetimle henüz bir görüşme yapmadığını ifade eden Çalımbay, "Benim şu andaki tek düşüncem Göztepe maçı. Çünkü Göztepe maçı çok çok önemli oldu. Bizim o maçtan mutlaka çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor. Şu anda bütün konsantreyi oraya vereceğiz. Tabii ki biz şu anda 4'üncülüğü garantiledik. Büyük bir ihtimalle de Avrupa'ya gideceğiz. Onun için de biz kulübümüzle konuşacağız. Kendimiz zaten Sivaslıyız. Bir sorunumuz da yok. Benim bazı şartlarım olacak. Yönetim ile iyi bir şekilde anlaşırsak, inşallah devam ederiz. Şartlarım derken bu para falan değil, maddi açıdan değil başka açıdan şartlarımız olacak. Onları yaparsak, bu senekinden daha iyi bir sezon geçirmiş oluruz. Çünkü bu sene çok sıkıntılar yaşadık. Sakatlıklar da çok oldu. Devre arasında biz 3-4 tane oyuncu alabilseydik belki de şampiyon bile olabilirdik. Olmamak için de bir neden yoktu. Onun için bizim mükemmel bir kadro kurmamız gerekiyor, çünkü çok değerli arkadaşlarımız gidecek takımdan, onların yerini bir an önce doldurmamız gerekiyor" diye konuştu.
"PANDEMİ OLMASA FARKLI OLABİLİRDİ"
Özellikle içeride kaybettikleri Kayseri ve Yeni Malatya maçları için üzgün olduklarını belirten Çalımbay, o maçlarda da üstün olduklarını ama sonuca yansımadığını ifade etti.
Çalımbay, "Sivasspor'un yaptığı şey şampiyonluk kadar değeri bir şeydir. Bence bir Anadolu takımının orada olması, Başakşehir'i ben Anadolu takımı saymıyorum. Başakşehir bir İstanbul takımı ve imkanları bana göre bütün kulüplerden daha iyi, her açıdan. Onların bütçelerine rağmen, onların arasına girmek çok büyük bir başarıdır. Ben bütün oyuncularımı, yönetimi, başta valimiz olmak üzere bütün Sivas halkını, taraftarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu sene çünkü taraftarımız gerçekten muhteşemdi, bütünleşmiştik. Şu pandemi süreci olmasaydı, daha farklı şeyler olabilirdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Seneye de daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
HAMZAOĞLU: LİGDE DEVAM ETMEK SEVİNDİRİCİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise Sivasspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Biz de bugün buraya puan ya da bir galibiyet almak için geldik. Aslında maça çok iyi başlamadık ama kötü de değildik. Fakat bir penaltı golü ile geri düştük. Ondan sonra eşitliği yakalamak için çaba gösterdik fakat maçı kaybettik. Sezona baktığımızda çok zor bir sezonu geride bıraktık. Daha 1 hafta olmasına karşın, bizim açımızdan bakıyorum. Bir hafta kala ligde kalmayı garantiledik, diğer maçların sonuçlarına bakarak. İsterdik ki keşke kendimiz iyi bir sonuç alsak ve diğer maçlara bakmasaydık ama futbolda bunlar da var. Gençlerbirliği adına sevindirici, bir hafta kala yine bu ligde devam ediyor olması. Çok zor bir süreçten geldik çünkü, çok aşağılardan geldik. Pandemi belki dünyada ilk kez, belki bir daha yaşanıp yaşanmayacağı meçhul, böyle bir süreci yaşadık. Çok sakatlıklar yaşandı. Bütün kulüpler yaşadı. Herkes zor günler geçirdi. Bu zorluklara rağmen bir hafta kala ligde kalmak mutluluk verici. Genç oyuncularımız için de bir şanstı belki bu. Onları da hem yetiştirmeye, hem geliştirmeye çalıştık gelecek yıllar için. İnşallah önümüzdeki sezon çok daha doğru adımlar atarak, inşallah daha yukarıları hedefleyen bir Gençlerbirliği olmaya çalışacağız. Hayırlı olsun. Önümüzde bir hafta daha var, ciddi bir şekilde oynanması gereken. Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Okan hocayı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir şampiyonlukla bugün maçı tamamladılar. Önümüzdeki hafta da artık ligden düşenler yavaş yavaş kendini gösterecek. Onlara da buradan şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah önümüzdeki sezona herkes en iyi şekilde hazırlanır. Çünkü zaman da ksıa olacak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları
Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-07-20 00:18:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamzaoğlu: "Ligde kalmış olmak mutluluk verici"
YEREL HABERLER Hamzaoğlu: "Ligde kalmış olmak mutluluk verici"
Otyakmaz: “Rıza hoca ile devam edeceğiz” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Gelecekte şampiyonluğu kucaklamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Otyakmaz: “Rıza hoca ile devam edeceğiz” Sivasspor ...
Mecnun Otyakmaz: Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek
Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0
Süper Lig: Sivasspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç ...
Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk ...
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç ...
Sivas Belediyespor, Özer Karadaş ile yola devam dedi
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Özer Karadaş ile yola devam dedi
Sivas'ta anız yangını (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta anız yangını (2)
Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi
Sivas'ta anız yangını
YEREL HABERLER Sivas'ta anız yangını
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor Sivas’ta özel tasarım ve Osmanlı motifi işlemeli üretilen bıçaklar yurt dışında ve yurt içinde yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor Sivas’ta özel ...
Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır
Sivas'ta tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas'ta tarihi eserler ele geçirildi
Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Sarısuvat Kanyonu'nda 8 kilometrelik doğa yürüyüşü
Sarısuvat vadisi, eşsiz güzelliğiyle büyüledi Sivas’ta doğa yürüyüşçüleri, eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Doğanşar ilçesindeki Sarısuvat vadisinde yürümenin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Sarısuvat vadisi, eşsiz güzelliğiyle ...
Sivas’ta narkotik operasyonları Sivas’ta gerçekleştirilen Narkotik operasyonlarında 11 şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Sivas’ta narkotik operasyonları Sivas’ta ...
Sivas’ta polis ekipleri 165 sikke ve 12 yüzük ele geçirdi Sivas’ta polis ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta polis ekipleri 165 sikke ve 12 yüzük ele ...
Sivasspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
Ambulans helikopterler, ameliyat olacak çocuk için seferber oldu
YEREL HABERLER Ambulans helikopterler, ameliyat olacak çocuk için ...
6 yaşındaki Kartal için iki ambulans helikopter havalandı
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Kartal için iki ambulans helikopter ...
LGS’de tam puan alan öğrenci, ailesine ve ilçesine gurur yaşattı Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Hüseyin Berk Ergün, LGS sınavında 500 tam puan alarak ilçesine ve ailesine gurur yaşattı
YEREL HABERLER LGS’de tam puan alan öğrenci, ailesine ve ilçesine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X