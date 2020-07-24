İş makinesinin koparttığı doğalgaz borusu paniğe neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş makinesinin koparttığı doğalgaz borusu paniğe neden oldu

DHA

İş makinesinin koparttığı doğalgaz borusu paniğe neden oldu


Uğur YİĞİTMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta belediye ekiplerinin altyapı çalışması sırasında iş makinesinin koparttığı doğal gaz borusu paniğe neden oldu.
Olay, saat 17.30 sırasında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Belediye ekiplerinin caddede yaptığı altyapı çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu koparttı. Olayın bildirilmesiyle bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz ekipleri de patlayan boruya müdahale etti. Ekiplerin kürekle gaz sızıntısına toprak atması dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler gaz sızıntısını durdurdu. Bir süreliğine çevreye yayılan koku bölgede paniğe yol açtı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTMert Taha VAROL
2020-07-24 19:04:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 bin metrekarelik Kardeşler parkının yapımı sürüyor Sivas'ta Kardeşler mahallesine yapılan 5 Bin metrekarelik, Kardeşler parkının yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER 5 bin metrekarelik Kardeşler parkının yapımı ...
Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi
YEREL HABERLER Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz kına ...
Sivas’ta patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Sivas’ta patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
Sivasspor, Göztepe maçı için İzmir’e gitti
YEREL HABERLER Sivasspor, Göztepe maçı için İzmir’e gitti
Göztepe ile Sivasspor 14. randevuda
YEREL HABERLER Göztepe ile Sivasspor 14. randevuda
Sivas’ta 219 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas’ta 219 gram esrar ele geçirildi
Sivas'ta Ayasofya’nın ibadete açılışı dolayısıyla şükür için koyun kesildi
YEREL HABERLER Sivas'ta Ayasofya’nın ibadete açılışı dolayısıyla ...
Sivas kent meydanında Ayasofya coşkusu
YEREL HABERLER Sivas kent meydanında Ayasofya coşkusu
Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Başkan Bilgin: “Her mahalleye eşit ve adaletli hizmet götüreceğiz” Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, her mahalleye eşit ve adaletli hizmet götüreceklerini söyledi.
YEREL HABERLER Başkan Bilgin: “Her mahalleye eşit ve adaletli hizmet ...
Sivas’ta kurban kesim yerleri belirlendi Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban kesilebilecek alanları belirledi
YEREL HABERLER Sivas’ta kurban kesim yerleri belirlendi Sivas ...
Çocuk Evlerinde kalan öğrenciler, LGS başarılarıyla gururlandırdı Sivas’ta Çocuk Evlerinde koruma altında bulunan 3 öğrenci dereceye girdi
YEREL HABERLER Çocuk Evlerinde kalan öğrenciler, LGS başarılarıyla ...
Gühertaş köyünde Covid-19 karantinası sona erdi
YEREL HABERLER Gühertaş köyünde Covid-19 karantinası sona erdi
Sivasspor’da 13. testler de negatif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da 13. testler de negatif çıktı
Tekeri patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı Sivas'ın Gürün ilçesinde tekeri patlayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Tekeri patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı Sivas'ın ...
Tarihi Ulu Cami'nin eğilen minaresine sensörlü takip
YEREL HABERLER Tarihi Ulu Cami'nin eğilen minaresine sensörlü takip
'Koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren vakamız yok´
YEREL HABERLER 'Koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren vakamız ...
Sivas'ta 2 köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta 2 köy daha karantinaya alındı
Uzmandan kurban etini dinlendirmeden tüketmeyin uyarısı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, Covid-19’un kurbanlık hayvanlardan bulaştığını gösteren bir vaka bulunmadığını belirterek kurban etinin en az 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi.
YEREL HABERLER Uzmandan kurban etini dinlendirmeden tüketmeyin ...
Üngör:"Gazetecilik Meslek Yasası bir an önce hazırlanmalı" Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör, Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında basının güncel sorunlarına da değinerek, Gazetecilik Meslek Yasasının hazırlanması gerektiğini ifade etti
YEREL HABERLER Üngör:"Gazetecilik Meslek Yasası bir an önce ...
Sivas’ta 2 köy karantinaya alındı Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köyleri karantinaya alındı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 2 köy karantinaya alındı Sivas'ın Kangal ...
Sivasspor, Göztepe maçına tam gaz hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Göztepe maçına tam gaz hazırlanıyor
117 santimetre eğime sahip, Eğri minarenin sırrı sensörlerle ortaya çıkacak Anadolu’da ilk inşa edilen camilerden biri olan, Sivas Ulu Cami’nin eğri minaresinin sırrı minareye monte edilen sensörlerle ortaya çıkacak
YEREL HABERLER 117 santimetre eğime sahip, Eğri minarenin sırrı ...
Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X