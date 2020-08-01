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Kangal köpeği yetiştiricileri çipli takipten memnun

DHA

Kangal köpeği yetiştiricileri çipli takipten memnun


Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında uygulanan çipli takip sistemi, yetiştiriciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kangal köpeği uzmanı ve Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Burada çip takılan köpeklerin özellikle orjinalliği tescillenmeli, daha sonra ise çip takılan köpekler birbirleriyle eş edilerek daha düzgün, temiz bir Kangal ırkı üretilmelidir" dedi. 
Kentin önemli marka değerlerinden Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli nedenlerle el değişiminin standartlara uygun yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının artırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Valilik tarafından 7 milyon lira maliyetle Meraküm mevkisinde Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin inşasına başlandı. İinşaası devam eden merkezde, güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, köpeklerin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alıyor. 
'ÇİP TAKILMADAN ÖNCE ORJİNALLİĞİ TESCİLLENMELİ'
Proje kapsamında Kangal köpeklerinin ırkının korunması için yapılacak olan çipli takip, kangal köpeği yetiştiriciliği yapanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kentte kendi çiftliğinde safkan köpekler yetiştiren Kangal köpeği uzmanı ve Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, hazırlanan projede köpeklerin çip ile takibinin önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu proje geçrekten mantıklı ve bilimsel altyapısı olan bir projedir. Burada valiliğin bu projesinde orjinal Kangal köpeklerini bulup içerisini bu köpeklerle doldurmak en önemlisidir. Buraya konulan orjinal köpekler çiplenip ayrıca birbiriyle eş edip, şecereli canlılar üretebilirsek gerçek başarıya o zaman ulaşmış oluruz. Kangal köpeklerinin çiplenmesi olayı sadece çipi takmakla yeterli olmayacaktır. Burada çip takılan köpeklerin özellikle orjinalliği tescillenmeli ondan sonra çip takılan köpekler birbirleriyle eş edilerek daha düzgün temiz bir Kangal ırkı üretilmelidir. Bu açıdan bize faydası olabileceğini düşünüyorum. Aynı koyun, inek ve keçilerde olduğu gibi küpelenmiş canlılara devletimiz yardım etmektedir. Çipli köpeklerden doğan yavrularımıza da devletimiz destek olursa insanlarımız çipli köpek üretmeye daha çok dikkat edecektir. Bu proje ile daha güzel ırklar ve üretimler olacağına inanıyorum." dedi.  DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT
2020-08-01 14:29:23

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