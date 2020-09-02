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Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Macar kadrosunda iyi oyuncular var"

İHA

Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Macar kadrosunda iyi oyuncular var"

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olarak, "Hakan marka değeri büyük. Pandemi sonrası kendini daha iyi buldu" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, yarın oynayacakları Macaristan maçı ile ilgili de Macaristan'ın kadrosunda iyi oyuncular olduğunu dile getirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Umut Meraş ile maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, maçta genç oyunculara görev vereceğini ifade ederek, "Bazı genç arkadaşlara görev vereceğim. Yeni gelen arkadaşları oynatacağım. Kısa süre içinde eldeki oyuncuların durumlarını değerlendirerek, geçmiş oyuncularımızla birlikte oynatmayı deneyeceğiz. Maçı kazanmak istiyoruz ama oyuncularımızı da görmek istiyoruz. 20 yıl önce Moldova maçıyla başlamıştım. 20 yıl sonra yine buradayız. 20 yaşında olan arkadaşlarımız da var. Son kararımızı yarın vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Rıza Çalımbay'ı severim, sayarım"
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın kadro eleştirisine yanıt veren Güneş, "Rıza Çalımbay'ı severim, sayarım. Kardeşim olarak görürüm. Görüşleri tabii ki olacaktır. Kamp döneminde görüşemedik ama lig döneminde görüştük. Ligler oynanmasın demişti. Pandemiden etkilendiklerini düşünüyorum. Yarışta iddialı bir takımdı ama geriye düştüler. Bu eleştiriyi yapacak. Ben katılmıyorum bu eleştiriye tabii ki ama eleştiri olacak. Sivasspor elde ettiği başarıyla bize iyi bir takım olduğunu gösterdi. Eldeki imkanlarla iyi işler yaptılar. Biz de maçı buraya aldık. Sivas'ın karşısına takım çıkarmak istedik ama pandemi sebebiyle seyircisiz oynayacağız. Oyuncular olarak 5 ismi düşünüyordum. Mert Hakan, Emre Kılınç, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan vardı düşündüklerimiz. Mert Hakan ve Emre Kılınç transfer oldu. Onları kadroya aldık. Sivasspor'dan oyuncu almadık demek doğru olmaz. Daha oyuncu alabilir miydik alabilirdik ama tercihlerimiz bunlar oldu. Her oyuncuyu değerlendiriyoruz. Bize oyuncu göstersinler. Biz bunu isteriz ve değerlendiririz" diye konuştu.

"Macar kadrosunda iyi oyuncular var"
'Macaristan'da eksikler var. Türkiye'de de eksik oyuncu var mı?' şeklinde yöneltilen soruya Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:
"Milli Takım'da eksiklik var diye görmüyorum. Macaristan'da 10 eksik varmış. Bizim de alamadıklarımız oldu. Evrakları yetişmeyenler oldu. Bizim de yeni oynatacağımız oyuncular olacak. Bizim lig başlamadı. Macar ligi başladı. 3 haftayı geçtiler. Ellerinde iyi oyuncular var. Ferencvaros'tan oyuncular var. Celtic'i elediler. Macar kadrosunda iyi oyuncular var. Maça çıktığımızda form durumları ne olacak bunları göreceğiz. Olmayan oyuncuları eksik olarak görmemek lazım. Biz maçı kazanmak istiyoruz. Macaristan'ın geçmişine bakınca bir futbol ekolü. Finaller, yarı finaller oynadılar. 9 kez Dünya Kupasına katıldılar. 6 keza Avrupa şampiyonasına katıldılar. Son yıllarda değişikliklere uğradılar. Bizimle oynadıkları 14 maçta 8 galibiyet 4 mağlubiyet aldılar. Genele bakarsak bizden üstünler. Her şey geride kaldı tabii ki. Biz de kendimize güveniyoruz. Dikkatli olmamız gereken bir rakip. İyi bir rakibe karşı oynayacağız."

"Hakan’ın marka değeri büyük"
Deneyimli teknik direktör, Hakan Çalhanoğlu'nun yükselen performansı ile ilgili sorulan soruya ise, "Hakan marka değeri büyük olan Milan'da oynuyor. Yetenekleri belli. Bizim için önemli bir oyuncu. Kaptanlarımızdan da bir tanesi. Tecrübesi ve oyunuyla takıma katkı yapıyor. Bizim bütün oyuncularımız değerli ve önemli. Hepsi bütünün parçası. Her parça görevini yaptığında bütün iyi hareket ediyor. Hakan oynadığı zaman da oynamadığı zaman da görevini iyi yapan bir arkadaşımız. Pandemi sonrası kendini daha iyi buldu. Mevki olarak hücuma dönük orta sahada daha iyi oluyor. Zaman zaman sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Topu iyi kullanan, iyi vurabilen. Gol atan, attıran bir oyuncu. Hakan'a da bütün oyunculara da başarılar diliyorum" yanıtını verdi.

"En büyük rakibimiz korona virüs"
Şenol Güneş, korona virüs salgınını el birliği ile yenmek gerektiğini ifade ederek, "Görünmeyen ama en büyük rakibimiz Koronavirüs. Bütün dünya ülkeleri için geçerli bu. Bütün ülkeler el birliğiyle virüsü yenmemiz gerek. Bir kişini veya bir ülkenin virüsü yenmesi önemli değil. Maskemizi takalım, mesafeye dikkat edelim, hijyenimize dikkat edelim. Temizlik imandan gelir. Birbirimize destek olarak bunu yeneceğimize inanıyorum ama dünya bu görünmeyen rakibe karşı iyi oynamalı" açıklamasını yaptı.

Umut Meraş: "İyi çalıştık, her şey yolunda"
Milli futbolcu Umut Meraş ise, "Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi sürecindeki insanlarımıza da sağlık diliyorum. Uzun süre ayrı kaldık ama 3 gündür kamptayız. İyi çalıştık. Her şey yolunda" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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