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Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabir hakkında açılan dava başladı

DHA

Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabir hakkında açılan dava başladı


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası sonrası, hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş ile telefonda görüştüğü, buna karşın yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla eski televizyon muhabiri Emra Kara hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Kara, suçlamaları reddetti. 
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında, HTS kayıtlarına göre gazeteci İsmail Güneş'i aradığı belirlenen, ancak bunu reddeden eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara hakkında 'yalan beyan' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Emra Kara ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve avukatlar katıldı.
Duruşmaya SEGBİS'le katılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun vekili Avukat Mustafa Selami Ekici, "Sanığın suçu inkar etmesi, örgütlü yapının etkisiyle hareket ettiğini göstermektedir. Suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi ihtimali mevcuttur. Bu nedenle sanığın tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" dedi. 
Olay günü gazeteci İsmail Güneş'i HTS kayıtlarında 18 kez aradığı ve 15 dakika görüştüğü tespit edilen eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara ise, "Olay günü ben İsmail Güneş'e ulaşmak için defalarca aramıştım. Telefon açılmıştı, ancak karşıdan hiçbir ses gelmedi. Aramızda herhangi bir konuşma geçmedi. Ben İsmail Güneş'i aradığımda yanımda televizyonda Nevzat Kutlu, Ahmet Hasdemir ve Banu Polat da vardı. Tarafıma süre verildiği takdirde adreslerini bildireceğim. Onlar da benim herhangi bir görüşme yapmadığıma şahittir. Bu şahıslar da İsmail Güneş'i aramışlardı. Görüşme yapmış olsalardı bunu haber yaparlardı. Olay günü ben telefonla İsmail Güneş'le hiç irtibata geçmedim. En sonunda da telefonu kapandı, ulaşamadım" dedi.
Mahkeme başkanı, Nevzat Kutlu, Ahmet Hasdemir ve Banu Polat'ın tanık olarak beyanlarının alınmasına, tutukluluk talebinin ise reddine karar verdi. Duruşma 26 Kasım'a ertelendi. Duruşma sonrası çıkışta BBP'liler Emra Kara'ya tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-09-15 11:42:11

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