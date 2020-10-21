Akıncılar’da 58 ünite kan toplandı Sivas’ın Akıncılar ilçesinde Türk Kızılay’ı Sivas Şubesince düzenlenen kan bağışı kampanyasında 58 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay’ı Sivas Şubesi ile Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde ilçede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Salgın sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi gezgin kan bağışı aracının ilçelerine geldiğini öğrenen vatandaşlar kan bağışında bulundu.
58 ünite kan toplandığını açıklayan Kızılay temsilcileri kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
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