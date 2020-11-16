Sivas’ta konut satışı azaldı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas’ta bu yılın ekim ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre 209 adet azalarak 774’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin ekim ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2019’un ekim ayında 983 konutun satıldığı Sivas' ta bu yılın ekim ayında 774 konut satıldı. Sivas’ta satılan 774 konutun 127’sini ipotekli satışlar, 647’sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta ekim ayında satılan konutların 320’sini ilk satış, 454’ünü ise ikinci el satış oluşturdu.

10 ayda 3 bin 511 ipotekli konut satıldı

TÜİK; Sivas’ta 2020’nin ocakekim ayları arasında satılan konut sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. 2019’un ilk 10 ayında bin 538’i ipotekli satış, 5 bin 340’ı ise diğer satış olmak üzere 6 bin 878 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı döneminde 8 bin 620 konut satıldı. Bu konutların 3 bin 511’ini ipotekli satış, 5 bin 109’unu ise diğer satış oluşturdu.

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