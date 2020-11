Bu evde 60 kedi yaşıyor Sivas’ta yaşayan hayvan sever Hatice Çakır, evinin yanında bulunan boş evde yaklaşık 60 sokak kedisine gözü gibi bakıyor

Sivas’ta yaşayan hayvan sever Hatice Çakır, evinin yanında bulunan boş evde yaklaşık 60 sokak kedisine gözü gibi bakıyor.

Sivas kent merkezi Esentepe Mahallesinde yaşayan 31 yaşındaki Hatice Çakır, yaklaşık 1 yıl önce Kocaeli’den Sivas’a taşındı. 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Çakır, evlerinin yanında bulunan boş bir evde ise sokak kedilerine bakıyor. Akrabasının tahsil ettiği evde yaklaşık 60 kediye bakan Çakır, mama ihtiyacını da ev sahibi olan akrabasının ve arkadaşlarının destekleriyle karşılıyor. Çakır, hava sıcaklığın eksi 30 dereceyi bulduğu zorlu kış ayları öncesi sokak kedileri için yuva hazırladı. Sokakta yaşayan kedilerin birçoğuna isim de veren hayvan sever kadın, çocukları ile birlikte örnek davranış sergiliyor.



Kedilere gözü gibi bakıyor

Kedilerinin birçoğuna isim veren hayvansever Hatice Çakır, “Bir akraba ve komşunu evi burası. Biz kirada kalıyoruz burada da kedilere ve sokak hayvanlarına bakıyoruz. Ben çocukluktan beri kedileri severim. Kedim vardı küçükken 5 6 ay kalmıştı yanımda. Sonra kaybolmuştu. Ellerimi tamamen yırtmasına rağmen oynuyordum sürekli. Çocuklarımda küçüklükten beri alışkınlar. Her gördükleri kedinin başını okşarlar. Burada gelip karınlarını doyurup gidiyorlar. Bize çok yakın olanlar kalıyorlar. Pandif var, minnak var, Çaki var. Birçoğunun adını da unutuyoruz bazen’’ şeklinde konuştu.



“Mama ihtiyacımız var’’

Çakır, kış aylarında kedilerin mama ye

meye daha çok geldiklerini ve bu yüzden ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Mama ihtiyacını değdim akrabamın gönderiyor gücünün yettiği kadar. Gücünün yetmediği zamanlarda da arkadaşlarını devreye sokup bir yerlerden istiyor ama yine de yeterli kalmıyor. Mama ihtiyacımız var. Önümüzde kış olduğu için daha da gerekli. Yaz döneminde biraz daha azalmıştı. Günde 1 kere gelip yiyorlardı. Kışın 23 kere geliyorlar. İnsanların az da olsa bir şekilde her şeye gücü yeter’’ dedi.

Hatice Çakır’ın 8 yaşındaki kızı Nisanur Ağca ise, “Annemle burada kedilere mama ve su veriyoruz. Seviyoruz. Onlar da bir canlı. Sevgiye ihtiyaçları var. Onları korumalıyız, sevmeliyiz. Her canlı her canlıya muhtaçtır" ifadelerini kullandı.

