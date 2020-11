Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), "Diamonds of Steppe" IPA projesi ile 165 bin euro hibe desteği almaya hak kazandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan "Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı" teklif çağrısına; "Diamonds of Steppe" isimli IPA projesi ile başvuran Sivas BİLSEM’e Avrupa Birliği (AB) tarafından 165 bin euro hibe desteği sağlanacak.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Sivas BİLSEM Müdürü Adem Uzun, bu kapsamda özel yetenekliler alanında çok sayıda kapsayıcı eğitim ve faaliyetlerin gerçekleştirileceğini söyledi.

“Öğretmenlerimiz Finlandiya’da eğitim alacak”

BİLSEM Müdürü Uzun; "Proje kapsamında BİLSEM öğretmenlerimiz Finlandiya'daki bir üniversiteden özel yetenekliler alanında eğitici eğitimi alacak. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizin özel yeteneklilerle çalışan diğer okullardaki öğretmenlere eğitim vermesi, alanında uzman akademisyen ve saha çalışanlarıyla yapılacak çalıştayların çıktısı olarak özel yetenekliler alanında kullanılacak etkinlik ve materyaller geliştirilmesi, ortaya çıkan etkinliklerin eöğrenme uygulamalarına aktarılması, ilçelerde ideal standartlarda destek eğitim odaları oluşturulması, ildeki tüm eğitimcilere farkındalık eğitimi verilmesi gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştirilecek. Projemizde eş finansman desteği sağlayarak bize her zaman destek olan Sayın Valimiz Salih Ayhan'a, Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya, Cumhuriyet Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a, proje yazımı sürecinde emeklerini esirgemeyen öğretmenlerimiz proje koordinatörü Sezen Güleç ile proje ekibinde yer alan Erman Salar, Ahmet Yıldız, Sabiha Kartalcı ve Bekir Ercan Doğan'a, projenin ilk aşamasından itibaren desteğini esirgemeyen Cumhuriyet Üniversitesi Proje Ofisi Öğretim Görevlisi Abdullah Mısırlıoğlu'na teşekkür ediyoruz” dedi.



