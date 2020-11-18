Prematüre doğan Beyzanur, 21 yıl sonra bakımını yapan hemşireyle buluştu



SİVAS,(DHA)-SİVAS'ta 21 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur Erdoğan (21), Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Parematüre Günü' programında, bakımını üstlenen hemşire Nazlı Alkan ile bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşadı.

17 Kasım Prematüre Günü nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde gerçekleştirilen programa Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç ile hastane personeli katıldı. Programda kentte 21 yıl önce prematüre olarak dünyaya gelen ve aynı serviste tedavi gören Beyzanur Erdoğan ile o tarihte bakımını yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nazlı Alkan, bir araya geldi. Duygu dolu anlar yaşanan buluşmada Erdoğan, Alkan'a çiçek verdi.

Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, yaptığı konuşmasında bu yıl yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla sönük bir kutlama yaptıklarını, gelecek yıllarda daha coşkulu kutlama yapmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç da yenidoğan ailesi olarak prematüre bebeklerin yaşama tutunmaları için çaba gösterdiklerini anlattı. Tunç, prematüre doğanların hassas bebekler olduğunu belirterek, "Hassas dokunuşları bütün çalışma arkadaşlarım da yerine getirdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beyzanur Erdoğan'da, "1999 yılında 26 haftalık olarak dünyaya gelmişim. Hemşiremle bir fotoğrafım vardı. Anneme 'Acaba hemşiremiz yaşıyor mu, hala hayatta mı?' diye sordum. Başka bir hemşire vesilesiyle onu buldum. Şu an elimde o ilk fotoğrafımız var. Duygu dolu anlar yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hemşire Alkan ise prematüre dünyaya gelen bebeklerin hayata tutunmaları ve sağlıklı nesiller yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Alkan, prematüre olarak dünyaya gelen Beyzanur ile bir araya gelmekten dolayı çok heyecanlandığını belirterek "Verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-11-18 13:53:20



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