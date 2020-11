Rıza Çalımbay: Hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor

SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Demir Grup Sivasspor; mütevazi ve kimseyi kırmayan bir camia. Nasıl bizim hakemlere saygımız varsa, hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor" dedi.

Rıza Çalımbay, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 seneye yakın futbol oynadığını belirten Çalımbay "En fazla 3-4 kart görmüşümdür. Benim hakemlerle aram her zaman iyidir. Antrenörlük hayatına geçtiğiniz zaman takımını korumak zorundasın. Bizim söylediğimiz ve itiraz ettiğimiz şeylerin hepsi doğru. Biz, yanlış veya hak etmediğimiz bir şey için mücadele etmiyoruz. Biz, hiçbir zaman hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarından çok puanımız gitti" diye konuştu.

"SİVASSPOR'UN HAKKINI KORUYACAĞIZ"

Hakemlerin VAR'ı iyi kullanmadığını söyleyen Çalımbay, "Şimdiki hakemlerin önünde VAR duruyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en başarılı hakemlerinden biri VAR'ın başında duruyor ve Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonunu çözemiyorlar. Sen o penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın. VAR'daki arkadaşın da sahadaki arkadaşın da hatası var. Galatasaray maçında bu pozisyonun daha büyüğü vardı ama verilmedi penaltımız. Geçen sezon da bir sürü haksızlıklar oldu. Biz her zaman Demir Grup Sivasspor'umuzun hakkını koruyacağız. Haklıysak bazı şeyleri dile getirmeye hakkımız var. Kimseyi kırmadan yapıyoruz bunu" şeklinde konuştu.

"TÜM OYUNCULARIMIZ TEBRİK EDİYORUM"

Hakemlerle ilgili artık açıklamada bulunmayacağını belirten Çalımbay, "Hakem arkadaşlarımızla ilgili bir konuşma yapmayacağım. Hakemler VAR sistemi olmasına rağmen hata yapıyor. Bu da böyle devam edecek. Ben Rıza Çalımbay olarak, hiçbir hakem arkadaşımız, `Bunu yaptı, şunu yaptı´ diye konuşmak istemiyorum. Kendi işime bakacağım. Bir sürü sorun yaşıyoruz. Fatih Karagümrük maçında 9 tane eksikle maça çıktık. Mükemmel futbol oynadık. Hakem o penaltıyı verene kadar takımımız gayet iyiydi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. 1 puan aldığımız için üzüldük tabi. Max Gradel son bölümde o golü atsa, belki maçı da kazanıp dönecektik. Ben kırıcı bir insan değilim. Hakem arkadaşları kötüleyerek puan almak istemiyoruz. İstemeyiz de Allah korusun. Bir takımın hakkını yiyip de hakemin hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin ama hakem arkadaşlarımız da bizim puanlarımızı vermesin kendi hatalarından dolayı. Benim istediğim bu. Geçen seneden beri Demir Grup Sivasspor'a inanılmaz hatalar yapıldı. Demir Grup Sivasspor; mütevazi ve kimseyi kırmayan bir camia. Nasıl bizim hakemlere saygımız varsa, hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor" dedi.

"KARABAĞ MAÇI BİZİM FİNAL MAÇIMIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacakları Karabağ maçını tüm Türkiye için oynayacaklarını kaydeden Çalımbay, "Şu an tek düşüncemiz bu maç. Karabağ maçı bizim final maçımız. Bu maçı aldığımız taktirde iddiamızı devam ettireceğiz. Kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımız da bunun farkında. En büyük sıkıntımız kamuoyunun da bildiği gibi çok eksiğimiz var. Bu şekilde hem Avrupa maçlarımızı hem de lig maçlarımızı oynayacağız. Biz belli bir zaman sonra çok daha iyi olacağız. Karabağ iyi bir takım. Oyun disiplinimizi koparır ve kendimizi veremezsek, hep oyunun içinde olmazsak o zaman bizim için çok zor bir maç olur. İlk maçta oynadığımız gibi oynarsak güzel bir şekilde sonuçlandırabiliriz. Bu maçı alabilirsek iddiamız devam edecek" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

