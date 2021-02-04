Sürücüler, sosyal medya üzerinden sise ve buzlanmaya karşı uyardı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri sosyal medya üzerinden sisli havaya ve yolda meydana gelebilecek buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri sosyal medya üzerinden sisli havaya ve yolda meydana gelebilecek buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas’ın bazı bölgelerinde sis etkisini hissettiriyor. İl Emniyet Müdürlüğü de sürücüleri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sürücüleri sisli havaya ve yolda meydana gelebilecek buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında, “Sivas İlimizdeki Karayollarını kullanan, Sürücülerin Dikkatine YıldızeliTokat karayolu, D850/04 kesimi 0002 km arası (Çamlıbel Geçidi), GürünPınarbaşı karayolu, D300/20 kesimi 0010 km arası (Ziyaret Geçidi), GürünPınarbaşı karayolu, D300/20 kesimi 3542 km arası (Mazıkıran Geçidi), ŞarkışlaGemerek karayolu, D260/12 kesimi 0030 km arası. Belirtilen karayolu kesimlerinde havanın sisli olması nedeniyle görüş mesafesi bazı kesimlerde 20 metreye kadar düşmekte ve yol zemini de yer yer buzlu olup yol trafiğe açıktır. Sürücülerin anılan kesimlerde yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ani ve sert hareketlerden kaçınmaları, sis farlarını ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanmaları, öndeki aracı takip mesafesini, emniyetli şekilde durabilecekleri açıklıkta tutmaları, şerit ihlali yapmamaları rica olunur “ ifadelerine yer verdi.

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