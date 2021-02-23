Kumar tutkusu pahalıya patladı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde kiraladıkları evde kumar oynadıkları tespit edilen 9 şahsa 47 bin 475 lira ceza kesildi.

Gürün ilçesinde polis ekipleri, Covid19 tedbirlerine uymayan vatandaşlara fırsat vermiyor. Polis ekipleri, bir grup şahsın kiraladıkları evde kumar oynadıklarını tespit etti. Eve yapılan baskında kumar oynayan 9 şahsa kişi başı 5 Bin 275 TL toplamda 47 bin 475 lira ceza uygulandı.

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