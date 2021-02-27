Sivas Belediyespor, Sakarya maçı hazırlıklarına başladı

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 26. haftasında kendi sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman koşu ile başladı. Ardından dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması yapan yeşilbeyazlılar idmanı çift kale maç ile tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Sakarya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivas Belediyespor ile Sakaryaspor 4 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 14.00’da başlayacak.

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