DG Sivasspor'un serisi 10 maça yükseldi

Süper Lig’in 33. haftasında DG Sivasspor, konuk olduğu Antalyaspor’u 42 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.

Süper Lig’de 10. galibiyetini Antalyaspor karşısında deplasmanda 42’lik skorla alan Sivasspor, puanını 44’e çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen kırmızıbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 10 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 41 gol atarken, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

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