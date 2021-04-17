Sivasspor 12 maçtır namağlup

Süper Lig’in 35. hafta maçında DG Sivasspor, konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 32 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltmeyi başardı.

Süper Lig’de 12. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında deplasmanda 32’lik sonuçla alan Sivasspor, puanını 50’ye çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen kırmızıbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkarttı ve kulüp tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti.

Kırmızıbeyazlılar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

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