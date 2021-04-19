'Yemek' tartışmasında eşini öldüren şüpheli adliyede (2)

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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TUTUKLANDI

Savcılık sorgusu tamamlanan Rahmi Parlak, daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Parlak'ın eşiyle daha önce de iyi yemek yapamadığı gerekçesi ile zaman zaman tartışmalar yaşadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas SİVAS, (DHA)

2021-04-19 14:59:03



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