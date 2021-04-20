Sivasspor’un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Süper Lig’in 36. hafta maçında DG Sivasspor, konuk ettiği lider Beşiktaş ile 00 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Süper Lig’de 15. beraberliğini Beşiktaş karşısında sahasında 00’lık sonuçla alan Sivasspor, puanını 51’e çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen kırmızıbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, bugün oynanan Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkarttı. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 6 beraberlikle 27 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

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