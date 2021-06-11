25 yıl sonra ilk kez TCDD'nin 8 Demiriz şehidi anıldı



Taha AYHAN/KANGAL (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Kangal ilçesi Demiriz Mahallesi'ndeki tren istasyonunda, 12 Ağustos 1996 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6'sı TCDD çalışanı, 8 kişi için 25 yıl sonra ilk kez anma etkinliği düzenlendi.

Demiriz Tren İstasyonu'ndaki anma etkinliğine, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 5'inci Malatya Bölge Müdürü Ali Seydi Felek, sendika ve dernek başkanları, daire müdürleri, TCDD çalışanları ve şehit aileleri katıldı.

Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 12 Ağustos 1996'da bölücü terör örgütü PKK üyesi 2'si kadın, 8 kişinin Demiriz İstasyonu'na gelerek saldırı yaptığını ifade etti. Ali İhsan Uygun, "Gece 23.00 sularında saldırarak görev başındaki; Kubilay Fidan, Aziz Ekici, İsmail Berber, Abuzer Sağnak, Bedrettin Gümüstepe ve İsmail Eryigit isimli personellerimiz ile istasyonda bulunan Halil İbrahim Yavan ve Cuma Çiçek isimli vatandaşlarımızı katletmişlerdir. Hayatlarının baharında aramızdan ayrılan, ancak şehit oldukları için başımızı dik tutmamızı sağlayan kahramanlarımızı hep anmak ve hatırlamak için bir aradayız. Anadolu'ya geldiğimiz ilk günden beri bitmeyen bu düşmanlık, aradan bin yıl geçmesine rağmen bize doğrultulmuş bir tehdit olarak devam etmekte, bölücü terör örgütü PKK, FETÖ gibi hainler ordusu da düşmanlara uşaklık etmektedir. Terör güçlü Türkiye'nin düşmanıdır. 165 yıldır bu toprakları vatan yapmak adına emek veren, ter döken, yeri gelince de vatan toprağına şehit düşen kahraman demiryolcular hain PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin hasımlarıdır. Bu yüzden terör örgütü PKK tarafından muhtelif zamanlarda 24 demiryolcu kardeşimiz katledilmiştir. Her ferdi Mehmetçik olan bu millet, öğretmeninden, mühendisine, esnafından, işçisine vatanı için canını verir ama bayrağını yere düşürmez. Şu anda bizleri misafir eden Akçaşehirli kardeşlerimiz de şanlı bayrağımızı yere düşürmemiş, hain PKK'ya hak ettiği cevabı vermişlerdir. O gece köyde duyulan silah sesleri üzerine Akçaşehirli vatan evlatları av tüfekleriyle yardıma koşmuşlar, bebek katili hainler her zaman olduğu gibi olay yerinden kaçarak uzaklaşmışlardır. Vatanı için canını hiçe sayan kahraman Akçaşehirli hemşehrilerime bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Konuşmanın ardından şehitler için ayrılan alana fidan dikildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Taha AYHAN

2021-06-11 17:48:15



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