Sivas’ta yeşil alan miktarı artıyor Sivas merkez ilçede 2016 yılında 4,50 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2020’de 6,22 metrekareye yükseldi.

“Daha yeşil bir Sivas” sloganından harekete geçen Sivas Belediyesi’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği park, mesire alanı ve meydan düzenlemeleri kişi başına düşen yeşil alan miktarı verilerine de yansıdı.

Sivas Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre kentte yeşil alan miktarı son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Merkez ilçede 2016 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4,50 iken 2017’de 4,88, 2018’de 5,83, 2019’da 5,85, 2020’de ise 6,22 olarak kayıtlara geçti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 2020 yılı içerisinde yeşil alan miktarı ve yeni park alanı konularında da zirve yaptı. 2016 yılında belediye sınırları içinde 1 milyon 513 bin metrekare olan yeşil alan miktarı 2017 yılında 1 milyon 677 bin 500 metrekareye, 2018 yılında 2 milyon 31 bin 850 metrekareye, 2019 yılında 2 milyon 65 bin 350 metrekareye, 2020 yılında ise 2 milyon 212 bin 700 metrekareye çıktı.

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