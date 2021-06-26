Sivasspor’da Ahmet Oğuz sağlık kontrolünden geçti

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DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Ahmet Oğuz, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Kırmızıbeyazlı takımda forma giyen sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz, Ankara’da sağlık kontrolünden geçti. Ahmet Oğuz, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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