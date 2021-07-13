Leke James, Demir Grup Sivasspor'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Qadisiyah formasıyla tamamlayan Leke Samson James´i renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al Qadisiyah forması giyen Leke Samson James ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Forvet mevkinde görev yapan 28 yaşındaki sporcu, İstanbul'da başkan Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Kasım 1992'de Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Leke Samson James, futbola Bridge Football Club'ta başladı. Ardından Aalesunds FK, Beijing BSU ve Molde formasını giyen James, geçen sezon ise Al Qadisiyah takımında görev yaptı.

Kariyerinde çıktığı 222 maçta 103 kez fileleri havalandıran Leke Samson James, 22 kez de asist yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Sivas / Merkez DHA

2021-07-13 23:37:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.