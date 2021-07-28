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O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı Sivas Valisi Salih Ayhan, bayramda nüfusunun 3 kat artmasıyla vaka sayılarında artış görüldüğünü, günlük vaka sayılarının ortalama 90 bandında seyrettiğini söyledi

İHA

O ilde nüfus 3 kat artınca vaka sayıları da arttı Sivas Valisi Salih Ayhan, bayramda nüfusunun 3 kat artmasıyla vaka sayılarında artış görüldüğünü, günlük vaka sayılarının ortalama 90 bandında seyrettiğini söyledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, bayramda nüfusun 3 kat artmasıyla vaka sayılarında artış görüldüğünü, günlük vaka sayılarının ortalama 90 bandında seyrettiğini söyledi.
Sivas il Pandemi Kurulu Olağan Toplantısı, Vali Salih Ayhan Başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Ayhan toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunarak kentteki salgın sürecini anlattı. Tarihi Valilik Binasında gerçekleştirilen toplantıya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve il pandemi kurulu üyeleri katıldı.

Nüfus arttı
Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, “Bayram dolayısıyla iller arasında yoğun bir yolcu hareketliliği oldu. Buna bağlı olarak da ülke genelinde salgın ile ilgili bir artış gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Nüfusumuzun yaklaşık 3 kat arttığını söyleyebilirim. Buna bağlı olarak da ilimizde vaka sayılarında bir kıpırdanma olduğunu8 söyleyebiliriz. Normalleşme döneminde ilimizin durumunu değerlendirecek olursam, 10 Temmuz16 Temmuz vaka oranımız 60,56 olarak gerçekleşti. 17 Temmuz 23 Temmuz dönemi (100 binde) Vaka oranımız 69,98 olarak gerçekleşti. Bayram yoğunluğu dolayısıyla burada bir artış söz konusu. Ama durumumuz kontrol edilebilir durumda" dedi.

“Aşı olmayanlarla ilgili farklı adımlar atılabilir’’
Salgınla mücadelede aşının önemine değinen Vali Ayhan, “Salgınla mücadelede birinci önceliğimiz artık aşılama sayımızı artırmak. En büyük silahımız aşı. İlimizin aşı sayısına baktığımızda aşılama yüzdemiz 61,7 oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık. Şu an hastaneye gelen pozitif sayılarımızda aşı olmayanların çok yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Aşı olmayan vatandaşlarımıza çağrımızı buradan söylüyoruz. Tekrar yeni kısıtlamalara gitmemek, tekrar yeni travmalar yaşamamak artık bu defteri kapatmak için herkesin sorumluluk alması herkesin aşı olması gerekmektedir. Yakında eğitim öğretim faaliyetleri de başlayacak. Eğer bu şekilde devam ederse aşı olmayanlarla ilgili belki farklı adımlar atılabileceği görülmektedir. Günlük vaka ortalamamız 60 ile 50 bandındaydı. Şimdi neredeysen 8090’a çıktı. Artış başladı’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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