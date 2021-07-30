Sivas’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

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Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte bulunan ormanlık alanlara geçici olarak girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Sivas Valisi Salih Ayhan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olabilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla geçici süreyle; ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak. Mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek. Çadırlı, çadırsız kamp yapılmayacak. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım” ifadelerini kullandı.

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