Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 3. haftasında D. G. Sivasspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırladı. Müsabaka 22 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası içinde Jahovic’in göğsü ile indirdiği topu Halil’in sert bir şutla ağlara gönderdi. 11

65. dakikada Fajr’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode'nin şutunda top direkten döndü. Dönen topu Goutas ağlarla buluşturdu. Kendinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 21

83. dakikada ceza sahasında topla buluşan Beykan, sert bir şutla skoru eşitleyen golü kaydetti. 22



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Burak Şeker xxx, Samet Çavuş xxx, Ömer Tevfik Özkoç xxx

D.G. Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx, Goutas xxx, Camara xx, Uğur xx, Azubuike xx (Garcia dk. 62 xx), Hakan xx, Fajr xx, Kayode xx, Gradel xx (Cofie dk. 74 xx), James xx (Yatabare dk. 52 xx)

Yedekler: Ali Şaşal, Emre, Sefa, Kerem, Koray, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: İrfan Can xx, Murat xx, Kerim xx, Kahraman xx, Berkan xx (Rodrigues dk. 75 xx) Obinna xx, Soner xx, Baku xx (Beykan dk. 46 xx) (Tijanic dk. 93 ?), Ndiaye xx, Halil xxx, Jahovic xx

Yedekler: Arda, Arslanagic, Kubilay, İdeye, Atakan, Yalçın, Nukan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Goutas (dk. 10 ve 65) (D.G. Sivasspor), Halil (dk. 51), Beykan (dk. 83) (Göztepe)

Kırmızı kart: Kayode (dk. 69) (Sivasspor)

Sarı kart: Murat (Göztepe)

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