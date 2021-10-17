Değirmenci bacı 30 yıldır karınca gibi çalışıyor Sivas’ın Altınyayla ilçesinde eşinden devraldığı değirmencilik mesleğini yaklaşık 30 yıldır sürdüren Döndü Demiray, karınca gibi çalışarak örnek oluyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde eşinden devraldığı değirmencilik mesleğini yaklaşık 30 yıldır sürdüren Döndü Demiray, karınca gibi çalışarak herkese örnek oluyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Yassıpınar köyünde yaşayan Döndü Demiray, eşine babasından kalan değirmencilik mesleğini yıllar önce devraldı. Değirmencilik mesleğini eşi Fikri Demiray’dan öğrenen Döndü Demiray, yaklaşık 30 yıldır teknolojiye direnen değirmeninin kapısını kapatmayarak adeta karınca gibi çalışıyor. ‘Erkek işi yapamazsın’ diyenlere inat işini severek sürdüren Döndü Demiray, değirmende bulgur, kavut, buğday gibi tahılları öğütüyor. Bölge halkı tarafından sevilen ve birçok köyden müşterisi olan Demiray, severek yaptığı işini oğluna devretmeyi düşünüyor.



“30 senedir bu işi yapıyorum’’

Değirmencilik yapan Döndü Demiray, “Benim kayınbabam bu değirmeni yapmış. Eşim hayvancılıkla uğraştığı ve işlerimiz ağır olduğu için buraya yetişemedi, bana öğretti. Ben de 30 senedir bu işi yapıyorum. Bütün çevre yanımızda bende elimden geldiği kadar onları güzel güzel yolcu etmeye çalışıyorum. Önce zamanı gelince bulgur yapıyoruz, daha sonra yarma ve kavuta dönüyoruz ve böyle devam ettiriyoruz. Şu anda kavut yapıyoruz, çünkü bulgurun ve yarmanın zamanı geçti. Bütün çevre kavut yapıp getiriyor, biz de onu öğütüp millete veriyoruz. Kavut için eskiden yaşlılar güç macunu derlerdi. Biz de günümüzde sürdürüyoruz, ister balla, ister şekerle ya da pekmezle yoğurur gelen misafirlere ikram ederiz’’ dedi.



"Eşim destek oldu"

Demiray, “Zorluğu tabii ki var. Bunu kadının yapması doğru, çünkü bu kadın işi. Hep başında duruyorum. Elimden geldiği kadar iyi, güzel yapmaya çalışıyorum. Herkeste memnun. Eşim sağ olsun hep destek oldu. Hep eşim öğretti bunu, Allah razı olsun. ‘Kadın bunu yapamaz’ dediler. Ama eşim ‘Sen yapacaksın, ben senin yanında desteğim’ dedi. Ben de yaptım’’ diye konuştu.

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