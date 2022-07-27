Lise eğitimi çeşitli nedenlerle yarım kalanlara büyük fırsat

Sivas’ta bulunan Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi, çeşitli nedenlerle lise eğitimi yarım kalanlara mesai saatlerinden sonra eğitim verip lise diploması alma fırsatı sunuyor.

Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi, lise eğitiminden tasdikname ile ayrılmış, ortaokuldan sonra liseye hiç başlamamış, açık öğretim lisesinde kayıtlı veya herhangi bir sebeple lise eğitimine devam etmemiş 18 yaşından büyük veya 18 yaşından küçük olup en az 2 kere sınıf tekrarı yapmış herkese liseden mezun olma fırsatı sunuyor. Eğitim kurumundan yapılan açıklamada başvuruları yüz yüze veya telefonla kabul ettikleri belirtilerek isteyenlerin akşam eğitim alarak lise diplomasına sahip olabilecekleri belirtildi.

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