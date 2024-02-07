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        Haberler Gündem Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı - Güncel haberler

        Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si sağlık personeli, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:23 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:23
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        Sivas'ta ambulans ile otomobil çarpıştı
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        Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi kavşağında meydana geldi.

        Kampüsten çıkan Abdullah Özbilgin yönetimindeki otomobil ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine giden Abdullah Ayyüce idaresindeki ambulans kavşakta çarpıştı.

        Kazada otomobil ile ambulans sürücüsü ve sağlık personeli Dilek Özmeşe yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Özbilgin'i bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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